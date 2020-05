Actualidade

As autoridades marítimas recuperaram hoje o cadáver de uma pessoa que morreu afogada na praia da Prainha, em Portimão, onde procuram também um jovem que está desaparecido, disse à Lusa o capitão do porto de Portimão.

"Por volta das 10:28, recebemos uma informação via Comando Distrital de Operações de Socorro [CDOS - de Faro] para uma situação de préafogamento na praia da Prainha, em Alvor, chegados ao local encontrámos já um cadáver, de 65 anos, e encontra-se desaparecido um jovem de 25 anos", disse à Lusa o comandante Rodrigo González dos Paços.

As autoridades iniciaram então as buscas para encontrar o jovem desaparecido e colocaram no terreno um dispositivo que está a trabalhar por mar e por terra e espera a chegada de um helicóptero da Força Aérea que se irá juntar às operações, adiantou o capitão do porto.