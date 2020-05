Actualidade

A construção das linhas Rosa e prolongamento da Amarela do Metro do Porto teve 15 propostas no concurso público de 365 milhões de euros, revelou hoje a empresa, apontando o início das obras ainda para este ano.

"Foram hoje abertas as propostas dos concorrentes à expansão da rede do Metro do Porto, verificando-se uma elevada concorrência, com 15 propostas em disputa pela realização deste investimento global de 365 milhões de euros", refere a Metro do Porto na sua página oficial da Internet.

A empresa acrescenta que as propostas vão agora ser analisadas, "prevendo-se que, cumprindo todos os prazos legais e após adjudicação, as obras arranquem no segundo semestre deste ano", no Porto (linha Rosa) e em Vila Nova de Gaia (prolongamento da linha Amarela até Vila d'Este).