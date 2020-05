Óbito/Stanley Ho

O Governo de Macau expressou hoje pesar pela morte do magnata do jogo Stanley Ho e enviou uma carta de condolências à família, elogiando a sua dedicação à causa social, informaram as autoridades.

"O chefe do Executivo, Ho Iat Seng, enviou hoje (...) uma carta de condolências à família, expressando o seu profundo pesar pelo falecimento", pode ler-se numa nota curta, de dois parágrafos, horas depois de ser conhecida a sua morte, aos 98 anos.

Ho Iat Seng elogiou Ho "pela dedicação à causa social e à filantropia, pelo seu valioso contributo à prosperidade e à estabilidade de Macau".