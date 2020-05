Actualidade

Os incêndios que devastaram a Austrália desde setembro e os fumos que estes provocaram terão causado 445 mortes e milhares de hospitalizações, segundo uma especialista ouvida hoje como parte da investigação do Governo australiano.

Mais de 30 pessoas morreram nas chamas dos incêndios e milhares de casas foram destruídas nos fogos devastadores que começaram em setembro de 2019 e terminaram em fevereiro.

De acordo com uma especialista em saúde ambiental, ouvido hoje pela comissão real de inquérito encarregada de melhor preparar a Austrália para enfrentar desastres naturais, se forem tidas em conta as consequências do fumo emitido por esses incêndios, o número de mortos é muito maior.