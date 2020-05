Covid-19

O presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, confirmou hoje que os apoios aos microempresários no âmbito do programa Adaptar, no montante de 50 milhões de euros, lançados a 15 de março estão esgotados, não estando previsto reforço de verbas.

"Não tenho informação que vá haver reforço da componente das microempresas", disse o responsável, que falava hoje na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, onde foi ouvido a pedido do grupo parlamentar do PS.

De acordo com os dados divulgados pelo presidente do IAPMEI, já foram aprovados 13,6 milhões de euros em apoios no âmbito do programa Adaptar para microempresas, o correspondente ao apoio a 4.419 empresas e os montantes já inclusivamente começaram a ser pagos na segunda-feira.