Covid-19

As compras em loja dos portugueses aumentaram 12% entre 18 e 24 de maio, a segunda maior subida desde o início do desconfinamento, para uma média equivalente a três quartos do período pré-pandemia, divulgou hoje a SIBS.

"Na semana de 18 a 24 de maio, a terceira do estado de calamidade, os hábitos de consumo dos portugueses acentuaram as tendências registadas desde o início do processo de desconfinamento, com o número médio de compras físicas a subir oito pontos face à semana anterior, o que representa um crescimento de 12%, a segunda maior subida desde o início do desconfinamento, voltando a aproximar-se da média antes do início da pandemia", refere a SIBS em comunicado.

Segundo os dados da plataforma SIBS Analytics, "a média de compras em loja está agora num valor que equivale a três quartos da média anterior ao primeiro caso de infeção registado em Portugal".