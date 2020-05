Covid-19

A pandemia de covid-19 representa um desafio de médio prazo para a sustentabilidade das finanças públicas dos países da zona euro, segundo o relatório de Estabilidade Financeira divulgado hoje pelo Banco Central Europeu (BCE).

"A pandemia representa um desafio de médio prazo para a sustentabilidade das finanças públicas. Os governos da zona euro continuam a beneficiar de condições de financiamento benignas no contexto do corrente programa de compra de ativos do BCE, mas a pandemia deverá enfraquecer as posições orçamentais à medida que os estabilizadores automáticos e medidas de apoio discricionárias se traduzirem em maiores défices", pode ler-se no relatório de Estabilidade Financeira hoje divulgado pelo BCE.

Notando que as medidas orçamentais de apoio à economia "ajudam a mitigar" os efeitos da crise económica e podem apoiar a sustentabilidade da dívida a médio prazo, o BCE aponta, no entanto, que "o aumento associado dos níveis de dívida pública podem também acionar uma reavaliação do risco soberano [dos Estados] dos participantes no mercado e reacender pressões em soberanos mais vulneráveis".