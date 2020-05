Covid-19

O Banco Central Europeu (BCE) considera que a solvência do setor segurador da zona euro poderá enfraquecer-se devido à baixa de preço dos ativos e à continuação do ambiente de baixas taxas de juro, segundo um relatório hoje divulgado.

De acordo com o relatório de Estabilidade Financeira do BCE, "a solvência das seguradoras poderia ser significativamente enfraquecida por um duplo golpe proveniente do declínio do preço dos ativos e de taxas de juro baixas por mais tempo".

Lembrando que "em geral, as seguradoras estavam bem capitalizadas no início da pandemia", mas que "a tomada de maior risco por algumas seguradoras nos últimos anos tornou o setor mais vulnerável à reavaliação dos ativos financeiros", o BCE considera que a desvalorização de ações registada em fevereiro e março "deverá causar um impacto adverso significativo nos rácios de solvência".