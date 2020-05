Óbito/Stanley Ho

O Presidente da Fundação Oriente considerou hoje que o empresário Stanley Ho era uma pessoa muito reconhecida, nomeadamente em relação a Portugal, pela oportunidade que lhe deu de ficar com a concessão do jogo em Macau.

"Stanley Ho era uma pessoa que não esquecia as coisas boas que lhe faziam. Era reconhecido (...). Não pensei que uma pessoa que viesse daquele meio fosse tão reconhecida, nomeadamente a Portugal pela oportunidade que lhe tinha dado de ficar com a concessão do jogo de Macau", afirmou Carlos Monjardino, em declarações à Lusa, lamentando a perda de um amigo, falecido hoje.

O presidente da Fundação Oriente recordou como conheceu o empresário, nos anos 1960, muito antes de ter sido membro do Governo de Macau, o que só aconteceu na década de 1980.