Covid-19

O Montenegro, o primeiro país europeu que se declarou livre do coronavírus, planeia abrir as suas fronteiras aos cidadãos de diversos países da Europa, mas não da antiga aliada Sérvia, suscitando hoje fortes protestos de Belgrado.

O primeiro-ministro do Montenegro indicou na segunda-feira que as fronteiras vão ser abertas a partir de 01 de junho para os cidadãos dos países que cumpram os critérios estabelecidos pelas autoridades de Saúde do pequeno Estado balcânico: registarem um máximo de 25 doentes com covid-19 por cada 100.000 habitantes.

O primeiro-ministro Dusko Markovic revelou que os países que cumprem esse critério são a Croácia, Eslovénia, Áustria, Alemanha, Polónia, República Checa, Hungria, Albânia e Grécia.