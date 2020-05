Covid-19

O assessor Dominic Cummings já era motivo de polémica e opiniões divergentes antes de arrastar o Governo de Boris Johnson para uma controvérsia por causa do alegado desrespeito às regras do confinamento.

É considerado o estratega da campanha no referendo em 2016, que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, e terá ajudado a romper o impasse do processo do 'Brexit' que resultou numa vitória eleitoral com maioria absoluta.

Porém, ao longo destes anos, foi acumulando inimigos devido ao seu estilo combativo e conflituoso, evidenciado pela demissão do ministro das Finanças, Sajid Javid, em fevereiro, por recusar abdicar da escolha dos seus próprios assessores.