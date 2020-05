Covid-19

As vagas de calor previstas para o verão vão ser mais difíceis de suportar para as pessoas mais vulneráveis devido às medidas de confinamento impostas por causa da pandemia da covid-19, avisou hoje a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

"A covid-19 aumenta o risco das ondas de calor", afirmou a porta-voz da OMM, Claire Nullis, assinalando que os idosos já não poderão sair de casa e estar durante os períodos de mais calor em lugares com ar condicionado como centros comerciais, ou outros espaços públicos.

As visitas periódicas para verificar o estado de saúde das pessoas mais velhas ou os cuidados de emergência próprios de alturas em que se registam ondas de calor também serão mais complicadas, impossíveis em alguns casos porque colidem com as normas de proteção contra a covid-19.