O presidente do Parlamento Europeu (PE) disse hoje acreditar que a presidência alemã do Conselho da União Europeia, que começa em 01 de julho, "impulsionará" a Europa, e apelou a todos que se juntem a esse esforço.

"A próxima presidência alemã estará no centro da reconstrução da Europa. Estamos seguros de que este é o momento certo para reforçar a nossa União. É isso que os cidadãos estão a pedir: uma UE que beneficie as nossas sociedades e povos", declarou David Sassoli, que esta semana está a manter encontros com líderes de instituições alemãs, em 'vésperas' do arranque da presidência alemã do Conselho.

Segundo o presidente da assembleia, a crise provocada pela pandemia da covid-19 exige "uma Europa mais forte, capaz de fazer face aos desafios de um mundo globalizado".