O reitor do Santuário de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, convidou hoje os fiéis a regressarem às celebrações comunitárias, a partir de sábado, "com segurança", depois de um "longo período de tempo doloroso" devido à pandemia de covid-19.

Numa mensagem vídeo divulgada publicamente, Carlos Cabecinhas convida os peregrinos a voltar à Cova da Iria, em Fátima, neste que considera ser "um tempo novo".

"Queria convidar-vos a vir ao Santuário de Fátima. Estaremos à vossa espera para vos acolher com segurança. Todos vós sereis bem-vindos", diz o reitor.