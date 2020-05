Actualidade

A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau condenou a indiferença do Presidente e do primeiro-ministro guineenses em relação ao ataque perpetrado contra o deputado guineense Marciano India na sexta-feira e pede que os responsáveis sejam levados a tribunal.

Num comunicado, divulgado hoje à imprensa, a Ordem dos Advogados "repudia e condena veementemente a indiferença" do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabian, em relação ao ataque ao deputado guineense Marciano Indi e pede a "condução imediata dos infratores às instâncias judiciais".

"O Estado de Direito democrático exige a superação do ódio, da vingança e do divisionismo e apela à Nação à unidade e à prática de valores", salienta-se no comunicado, assinado pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Basílio Sanca.