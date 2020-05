Covid-19

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) apreciou o apelo do ministro Manuel Heitor no sentido de o ensino superior retomar as atividades presenciais, disse hoje o presidente da associação, Manuel Machado.

"O Conselho Diretivo da ANMP apreciou a posição" do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, manifestada na segunda-feira, em Coimbra, "apelando a que as escolas superiores politécnicas e universitárias ponderem também a sua importância para a recuperação da atividade económica e social dos territórios em que estão inseridas", afirmou Manuel Machado.

"É preciso recuperar a confiança e recriar a esperança das populações, e as escolas, nos seus diversos ciclos e graus, são um fator essencial para esse ganho de confiança", sublinhou o presidente da ANMP.