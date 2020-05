Actualidade

A Comissão Europeia está a analisar possíveis abusos de posição dominante no mercado das pesquisas 'online' por parte da Google, para determinar se avança com novo processo contra a 'gigante' norte-americana, e quer mais poderes para vigiar as tecnológicas.

"Infelizmente, as pessoas ainda estão muito preocupadas com o comportamento da Google no que toca [...] aos motores de pesquisa" na internet e, por isso, "estamos a fazer algumas questões, mas ainda não abrimos nenhuma investigação porque estamos numa fase muito inicial", afirma, em Bruxelas, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, em entrevista à agência Lusa.

De acordo com a responsável, "as preocupações agora apresentadas são, de certa forma, similares, mas ao mesmo tempo diferentes do caso da 'Google Shopping' [que motivou uma pesada multa há três anos], e relativas às pesquisas 'online' em mercados locais".