As forças de segurança iraquianas anunciaram hoje a morte de um procurado terrorista do Estado Islâmico (EI) que ocupava o cargo de "governador" do Iraque e era assessor do líder do grupo 'jihadista', segundo as autoridades.

Mu'taz Numan Abd Nayf Najm al-Jaburi, apelidado de Haji Tayseer, morreu num bombardeamento da coligação internacional contra o EI liderada pelos Estados Unidos na região síria de Deir Ezzor, indicou a Agência da Luta Antiterrorista num comunicado, sem indicar a data da morte.

A coligação internacional não se pronunciou sobre o assunto até ao momento.