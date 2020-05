Actualidade

A Comissão Europeia apresenta finalmente na quarta-feira a sua proposta de um fundo de recuperação para a economia da União Europeia, fortemente atingida pela pandemia de covid-19, adivinhando-se de seguida intensas negociações políticas entre os 27 Estados-membros.

Mais de um mês após os chefes de Estado e de Governo da UE terem encarregado o executivo comunitário de apresentar com caráter de urgência uma proposta de fundo de recuperação associada a uma proposta revista do Quadro Financeiro Plurianual da União para 2021-2027, a presidente da Comissão, Ursula von de Leyen, apresenta ao início da tarde no Parlamento Europeu o plano que servirá de base às discussões que se seguirão a nível do Conselho Europeu.

Além da proposta de um fundo de recuperação, Von der Leyen apresentará, numa sessão extraordinária do Parlamento, ao início da tarde em Bruxelas, uma nova proposta do quadro orçamental da União até 2027, à luz da nova realidade causada pela crise da covid-19, dois anos depois da proposta original colocada em cima da mesa pela anterior Comissão Europeia, liderada por Jean-Claude Juncker.