Covid-19

A Universidade de Coimbra registou, até agora, uma quebra de quase 20% nos inscritos ao abrigo do estatuto do estudante internacional, que deverá estar associada à pandemia da covid-19, afirmou hoje a instituição.

Em resposta a perguntas da agência Lusa, a Universidade de Coimbra (UC) afirmou que no total das duas fases de candidatura decorridas ao abrigo do estatuto do estudante internacional houve uma quebra de quase 20%, com 166 inscritos este ano, em comparação com 207 que se tinham candidatado em 2019 nas duas primeiras fases.

"Haverá uma terceira fase de candidatura, com prazo alargado excecionalmente (até 20 de agosto), em função da calendarização do Gaokao (exame nacional do ensino médio chinês), também devido à covid-19", explicou a UC.