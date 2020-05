Actualidade

O PS quer que o Governo adote medidas de apoio para os produtores de cereja do Fundão e de outras regiões afetadas pelas condições meteorológicas adversas, que provocaram quebras de produção e prejuízos muito significativos.

Num projeto de resolução apresentado na Assembleia da República, que tem como primeiros subscritores os deputados eleitos pelo circulo de Castelo Branco (Hortense Martins, Joana Bento e Nuno Fazenda), é apontada a situação da produção de cereja do Fundão, com quebras acima dos 70% e um prejuízo superior a oito milhões de euros.

Os deputados lembram que a "Cereja do Fundão é um ícone incontornável da Cova da Beira" e que a sua produção abrange não só o concelho do Fundão, como as freguesias limítrofes de Louriçal do Campo e Lardosa (concelho de Castelo Branco),Ferro e Peraboa (concelho de Covilhã) e ainda o concelho de Belmonte.