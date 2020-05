Covid-19

A Associação de Municípios pediu hoje ao Governo para ampliar até ao final do ano os prazos de "legislação essencial", alterada no âmbito da pandemia, para "apoiar as populações e as empresas e relançar a economia local".

O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decidiu "solicitar ao Governo a renovação até final do corrente ano dos prazos de alguma da legislação essencial, alterada pelo Governo e/ou pela Assembleia da República, para que os municípios possam responder à pandemia de covid-19", disse hoje o presidente da associação, Manuel Machado.

Trata-se, por exemplo, de "legislação relativa a concessão de isenções e benefícios fiscais aos cidadãos", de "apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade" ou de "apoios sociais às crianças e jovens estudantes", destacou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP.