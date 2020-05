Actualidade

A cooperativa "Artistas de Gaia" promove de 05 a 07 de junho uma "Maratona de Desenho" envolvendo mais de 50 horas de atividade criativa na fábrica de lápis Viarco, única do género a laborar na Península Ibérica.

Segundo a cooperativa cultural de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, em causa está uma das iniciativas do programa "Onda Bienal", que assim juntará "artistas, convidados e inscritos" no ateliê de desenho da Viarco, sediada no concelho de São João da Madeira, em Aveiro.

O objetivo é garantir "50 horas ininterruptas de criatividade à mercê dos lápis", para que, a título individual ou em criações a várias mãos, se celebre o desenho "enquanto esqueleto de outras formas de expressão artística" e se sensibilize os criadores contemporâneos para o uso do traço manual "como exercício essencial" à sua atividade.