Covid-19

A associação ambientalista Zero alertou hoje para os efeitos de insalubridade que as máscaras e luvas deixadas na via pública podem causar e pede à Direção-Geral da Saúde (DGS) para sensibilizar a população.

"O que pedimos à DGS é que aproveite os relatórios diários e as comunicações à população [sobre a covid-19 em Portugal] para sensibilizar as pessoas. Neste momento, e infelizmente porque na base está uma pandemia, a DGS tem mais tempo de antena. O que pedimos é que aproveitem esse tempo de antena para, a par obviamente de todos os dados importantes que transmite, fazer este apelo", disse à agência Lusa Rui Berkemeier, da Zero.

A associação já escreveu à DGS a propósito da gestão de resíduos urbanos, tendo na carta datada de março e dirigida à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, pedido para que esta sensibilize os cidadãos "no sentido de não colocarem as luvas descartadas nos ecopontos, mas sim nos contentores destinados aos resíduos indiferenciados", um apelo que agora reitera.