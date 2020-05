Covid-19

Itália registou 78 novas mortes e 397 novas infeções nas últimas 24 horas, números em linha com os dos últimos dias, e uma descida acentuada do número de doentes com a covid-19 em todas as regiões.

O total de mortes em Itália é hoje de 32.955, desde a deteção do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, a 21 de fevereiro.

Segundo números da Proteção Civil, o total de pessoas infetadas desde fevereiro é 230.555, e o número diário de novos casos segue uma tendência consistente de descida.