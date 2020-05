Actualidade

Cerca de duas dezenas de médicos criaram a Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência (SPMUE) que tem como "objetivo primordial" a criação desta especialidade em Portugal, anunciou hoje à Lusa um dos seus fundadores.

"Em Portugal não existe a especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, o que existe é uma proposta que já foi entregue no ano passado à Ordem dos Médicos para que seja criada e que nasceu no seio do Colégio de Emergência Médica da Ordem", disse o médico Vítor Almeida.

Na Europa apenas cincos países, nos quais se encontra Portugal, não têm esta especialidade, que inclui a urgência hospitalar, emergência pré-hospitalar, intra-hospitalar e inter-hospitalar, assim como a medicina de catástrofe, explicou Vítor Almeida, anestesista com a "Competência em Emergência Médica" e também especialidade em Medicina Geral e familiar.