Covid-19

Um grupo de 11 sindicatos representativos do setor da aviação civil considerou hoje ser urgente a retoma da atividade na TAP, a manutenção dos salários e o fim do 'lay-off', pedindo reuniões com o Governo e com a transportadora.

"Consideramos urgente uma solução que permita a retoma da atividade, a proteção dos postos de trabalho, a manutenção dos salários e o fim do regime de 'lay-off' [suspensão dos contratos ou redução do horário de trabalho], neste importante setor da economia nacional", lê-se num comunicado conjunto do grupo, que esteve hoje reunido para analisar a situação da TAP.

Por outro lado, os sindicatos decidiram, "face à ausência de informação", pedir com urgência uma audiência com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e uma reunião à Comissão Executiva da TAP e ao Conselho de Administração da transportadora aérea.