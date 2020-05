Actualidade

O valor de IRC pago pelas empresas em 2018 a título de pagamentos por conta foi de 3.890 milhões de euros, uma subida de 15,1% face ao ano anterior, indicam estatísticas divulgadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Esta segunda-feira, o deputado do PEV José Luís Ferreira, referiu que o Governo manifestou abertura para suspender este ano o pagamento por conta do IRC, proposta pelo seu partido, sem adiantar como poderá ser concretizada esta medida.

O pagamento por conta é uma das formas de as empresas irem adiantando o IRC que têm a pagar, mas cujo valor final apenas é apurado no ano seguinte, com a entrega da declaração anual Modelo 22.