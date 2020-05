Actualidade

O PCP pediu hoje a apreciação parlamentar do decreto com as regras dos contratos de parceria público-privadas (PPP) na área da saúde, e acusou o Governo de "interpretação abusiva" da Lei de Bases da Saúde.

"Contrariamente ao espírito da Lei de Bases da Saúde, que privilegia o serviço público na prestação de cuidados de saúde e a gestão pública dos estabelecimentos de saúde, o Governo, numa interpretação abusiva, opta não só pela renovação das PPP, como permite a criação de novas PPP na saúde", justifica o grupo parlamentar no comunicado que acompanha a iniciativa.

A apreciação parlamentar permite que a Assembleia da República debate, altere e, no limite, anule os efeitos de um decreto-lei do Governo.