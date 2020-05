Covid-19

A transportadora espanhola Binter, com sede nas Ilhas Canárias, vai reiniciar as ligações aéreas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo dentro de dias, anunciou hoje o Governo da Madeira.

"A Binter vai recomeçar a operação entre a Madeira e o Porto Santo dentro de dias", afirma a secretaria regional do Turismo e Cultura da Madeira numa nota hoje distribuída.

Esta companhia aérea tem a concessão desta linha e interrompeu as ligações diárias entre as duas ilhas em 17 de março devido ao surgimento da pandemia da covid-19, ficando a ligação entre a Madeira e o Porto Santo limitada a uma linha marítima.