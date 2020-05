Actualidade

Um dos suspeitos da morte do 'rapper' Mota Jr. foi hoje detido no Aeroporto do Porto pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da execução de um mandado de detenção, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, ao abrigo deste processo, foram emitidos "mandados de detenção europeus" propostos pela Polícia Judiciária (PJ), órgão de polícia criminal responsável pela investigação, validados por autoridade judiciária e colocados em sistema.

Hoje, elementos do SEF, executaram um dos mandados de detenção relativo a um dos suspeitos do homicídio do 'rapper', que foi detido quando aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, proveniente do Reino Unido, para onde terá, alegadamente, fugido após o crime, acrescentou a mesma fonte.