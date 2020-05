Novo Banco

O PSD enviou 16 perguntas ao Novo Banco e pediu informação detalhada sobre as perdas registadas nas carteiras de crédito e nas carteiras de ativos imobiliários, de acordo com a carta a que a Lusa teve hoje acesso.

Na semana passada, os sociais-democratas anunciaram que tinham pedido esclarecimentos, por escrito, à administração do Novo Banco que permitam "comprovar a justiça" da transferência de 850 milhões de euros do Fundo de Resolução para esta instituição, depois de o seu presidente, António Ramalho, ter dito estar disponível para informar o parlamento e prestar todos os esclarecimentos necessários.

Na carta a que a Lusa teve hoje acesso, o PSD recorda que, nos últimos anos, o Fundo de Resolução injetou cerca de 3 mil milhões de euros no Novo Banco, "montante que o Estado teve de emprestar quase na totalidade, já que as contribuições do setor bancário eram ainda insuficientes".