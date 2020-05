Euromilhões

A chave vencedora do concurso 042/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 04 - 09 - 14 - 21 - 27 e pelas estrelas 04 e 06.

Em jogo, no primeiro prémio, está um 'jackpot' no valor de 37 milhões de euros, de acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.

