Actualidade

O primeiro prémio do concurso de hoje do Euromilhões, cujo 'jackpot' era de 37 milhões de euros, vai ser repartido por dois apostadores no estrangeiro, recebendo ambos 18.571.749,00 euros, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia.

Já o segundo prémio, no valor de 92.895,47 euros, vai contemplar cinco jogadores, dois dos quais em Portugal, enquanto o terceiro prémio, de 18.092,66 euros, vai ser entregue a seis apostadores na Europa.

O quarto prémio, no valor de 536,70 euros, vai contemplar 63 apostadores, seis dos quais em território nacional.