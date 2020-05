OE2020

Os pagamentos em atraso das entidades públicas aumentaram 43,6 milhões de euros entre março e abril, totalizando no final desse mês 476,7 milhões de euros, de acordo com a Síntese da Execução Orçamental hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"No final de abril, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 476,7 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 345,5 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 43,6 milhões de euros face ao final do mês anterior", lê-se no documento.

Segundo a DGO, para a evolução favorável face ao ano anterior, "contribuíram, sobretudo, os hospitais EPE [Entidade Pública Empresarial], que registaram uma redução de 374,9 milhões de euros, e a Administração Local, com uma redução de 23,6 milhões de euros".