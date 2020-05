Actualidade

A SAD do Benfica foi hoje castigada com uma multa de 30.600 euros, pelas críticas públicas assumidas após o último FC Porto-Benfica, para o campeonato, em que os 'encarnados' pediam árbitros estrangeiros para os jogos entre as duas equipas.

A nota publicada no site do Benfica, a 08 de fevereiro, logo após o jogo do Dragão para a 20.ª jornada do campeonato, gerou um processo disciplinar que assim chega ao fim, com o Conselho de Disciplina a dar razão aos queixosos, ou seja o Conselho de Arbitragem do Federação Portuguesa de Futebol e a Associação Portuguesa de Àrbitros de Futebol.

Após a partida de fevereiro, que os 'dragões' venceram por 3-2, a nota em que o Benfica pedia o recurso a árbitros estrangeiros para os jogos das duas equipas até final do campeonato, além de outras críticas, teve repercussão em jornais desportivos nacionais, segundo o acõrdão, que refere A Bola, Record e O Jogo, e ainda em sites da TSF, O Observador e Notícias ao Minuto.