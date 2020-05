Covid-19

O pagamento de apoios ao emprego em Timor-Leste, uma das medidas governamentais para responder à crise sanitária, continua sem data prevista, devido a dificuldades técnicas e orçamentais com o fundo especial criado pelo executivo, disseram fontes oficiais.

Em causa está um programa de subsídios de 60% dos salários durante três meses, uma medida que visa apoiar as empresas e manter o emprego no setor privado, durante a pandemia da covid-19.

Fontes do Ministério das Finanças e do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) timorenses disseram à Lusa que o maior obstáculo é o Governo, através do Fundo Covid-19, não ter dado ainda autorização para a cabimentação da despesa associada.