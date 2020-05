Covid-19

O secretário-geral do Partido Democrático (PD) e deputado António da Conceição foi hoje a única voz no Parlamento Nacional timorense a mostrar-se contra a renovação do estado de emergência devido à covid-19.

"Não precisamos da renovação do estado de emergência que está a matar a economia", afirmou António da Conceição, um dos cinco deputados do PD no parlamento, durante o debate do pedido do Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, de prolongamento do estado de emergência por mais 30 dias.

Conceição lembrou que os dois meses de estado de emergência, que hoje terminam, tiveram "grandes consequências no Estado e no povo, agravando as condições da economia timorense e deixando o povo em agonia".