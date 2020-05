Actualidade

O parlamento recomeça hoje a discutir o projeto do PS para criar "um regime de proteção de pessoas singulares perante práticas abusivas" na cobrança extrajudicial de créditos vencidos, mas o seu desfecho é incerto.

O debate faz-se na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, não sobre a lei, mas à volta do parecer quanto ao projeto, antes de este ser agendado para plenário, tendo o texto merecido já críticas duras da parte do PSD.

À esquerda, os apoios ou não existem, caso do Bloco de Esquerda (BE), ou são incertos, no caso do PCP, mas o PS admite que quer tentar "um consenso".