Covid-19

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje a autorização ao Presidente da República para o prolongamento durante mais 30 dias, até 26 de junho, do estado de emergência em Timor-Leste devido à pandemia da covid-19.

"É concedida autorização ao Presidente da República para renovar a declaração do estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública", refere o diploma aprovado no plenário.

O novo período de estado de emergência, que tem agora de ser formalmente declarado pelo Presidente da República, começa às 00:00 de quinta-feira (16:00 de hoje, hora de Lisboa) e termina às 23:59 de 26 de junho (15:59, hora de Lisboa).