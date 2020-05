Covid-19

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) anunciou um plano de 20 milhões de dólares (18,2 milhões de euros) para segurança alimentar e subsistência face aos riscos da covid-19 em Moçambique.

"O plano está alinhado com o quadro de programação da FAO em Moçambique, abrange o período de maio de 2020 a abril de 2021 e tem um orçamento total de 20 milhões de dólares", anuncia num relatório publicado na terça-feira.

A covid-19 "já está a provocar efeitos negativos significativos na rede de fornecimento de alimentos" e a FAO "está profundamente preocupada com o possível impacto do vírus" ao nível da "segurança alimentar e meios de subsistência, particularmente em contextos de alta vulnerabilidade, onde as populações já vivem crises alimentares, como em Moçambique", alerta.