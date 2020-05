Actualidade

Dois polícias foram detidos numa operação que a PSP está hoje a realizar em várias zonas do país, em particular em Lisboa e Setúbal, no âmbito de uma investigação sobre um grupo criminoso violento com "atividades altamente lucrativas".

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), a investigação teve início há cerca de um ano, sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e o grupo, integrado por vários suspeitos, incluindo os dois polícias, tem atuado em várias zonas do território nacional.

Em causa estão crimes de associação criminosa, corrupção, favorecimento pessoal praticado por funcionário, extorsão, coação, detenção de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.