Actualidade

O clima de negócios em França melhorou em maio, mas permaneceu em níveis historicamente baixos, para os quais nem tinha caído durante a crise financeira de 2008-2009, informou hoje o instituto nacional de estatística francês (Insee).

O indicador de clima de negócios, que resume os resultados das pesquisas mensais de negócios, subiu seis pontos em relação a abril e terminou em 59 pontos, bem abaixo do nível 100 que marca a média de longo prazo, explicou o Insee num comunicado.

Por seu turno, a confiança do consumidor piorou ainda mais em maio em relação a abril, com uma queda de dois pontos do seu indicador sintético, para 93 pontos, também longe de 100 pontos na média de longo prazo.