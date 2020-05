Covid-19

O Governo pagou, entre março e maio, 760 milhões de euros em adiantamentos aos beneficiários do Portugal 2020, a que se juntaram mais 89 milhões de euros em reembolsos que as empresas não tiveram que efetuar, foi hoje anunciado.

"Nos meses de março, abril e maio pagámos 760 milhões de euros aos diversos tipos de beneficiários dos apoios do Portugal 2020, isto representa um acréscimo de 170 milhões de euros", avançou o ministro do Planeamento, que falava aos deputados numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Inovação.

Durante a sua intervenção inicial, Nelson de Souza explicou que o objetivo foi apoiar as organizações "mais frágeis", que dependem de fundos estruturais, onde se incluem as organizações não governamentais (ONG), as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), bem como outras de apoio às vítimas de violência doméstica ou a pessoas com deficiência.