Covid-19

Macau está a preparar um plano especial de apoio para responder ao regresso de mais de 400 residentes que estudam em 30 países, anunciaram hoje as autoridades na conferência de imprensa de acompanhamento da covid-19.

O plano vai ser anunciado em meados de junho, antes das férias de verão, indicaram as autoridades, sem fornecerem mais detalhes.

À semelhança do que sucedeu numa primeira vaga que resultou no regresso de milhares de estudantes a Macau, foram prometidas medidas preventivas para evitar o risco de surto comunitário, num território que não regista qualquer caso há 49 dias consecutivos: deteção de sintomas à chegada, uma quarentena obrigatória de 14 dias e testes de ácido nucleico antes e depois do isolamento.