Covid-19

O Ginásio Municipal de Idanha-a-Nova está a realizar aulas de grupo ao ar livre, com normas de segurança e restrições adaptadas às medidas de prevenção da covid-19, foi hoje anunciado.

"Enquanto não é permitido o regresso a espaços fechados, as aulas presenciais decorrerão no anfiteatro exterior do Centro Cultural Raiano, em turnos de 30 minutos, com o máximo de cinco pessoas e com reserva antecipada de lugar, através do Facebook do Ginásio Municipal", refere, em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova.

A equipa técnica do ginásio retoma, assim, a atividade presencial e a proximidade com os seus sócios, cumprindo com todas as medidas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).