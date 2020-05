Sporting

A leitura do acórdão do processo da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, com 44 arguidos, incluindo o ex-presidente do clube Bruno de Carvalho, está marcada para quinta-feira, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A informação foi transmitida hoje à agência Lusa pelo Tribunal de Almada, ao qual pertence o julgamento que, por questões de segurança e de logística, decorreu em Monsanto, com início em 18 de novembro de 2019.

Cerca de meio ano após o começo do julgamento, durante o qual foram inquiridas mais de centena e meia de testemunhas, depois de um adiamento devido à pandemia da covid-19 e de um despacho de alteração não substancial de factos, o coletivo de juízes, presidido por Sílvia Pires, agendou para as 09:30 a leitura da decisão.