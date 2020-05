Actualidade

O Partido Democrático (PD) timorense anunciou hoje que decidiu apoiar "qualquer Governo" que seja suportado por uma maioria parlamentar, justificando com a necessidade de acelerar o desenvolvimento nacional e a construção do Estado.

A posição do partido é vincada numa carta remetida hoje pelo presidente do PD, Mariano Assanami Sabiano, ao presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, partido com o qual tinha uma aliança.

"Tendo em conta a nova conjuntura política, o PD dá o seu apoio a qualquer Governo formado com apoio de uma maioria parlamentar, para ajudar a acelerar o desenvolvimento nacional e a construção do Estado e da nação", escreve Sabino.