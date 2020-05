Actualidade

Um homem de 34 anos, de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, foi constituído arguido por suspeita do crime de burla num stand do concelho da Mealhada, anunciou hoje o Comando Territorial de Coimbra da GNR.

Segundo o capitão Rui Silva, o suspeito terá adquirido um automóvel, no valor de 15 mil euros, através de um comprovativo de transferência bancária falso.

Em declarações à agência Lusa, o oficial da GNR adiantou que foi aquela força a observar, há cerca de uma semana, que o arguido "circulava numa nova viatura sem ter posses para isso".