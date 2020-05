Moçambique/Ataques

O ministro do Interior de Moçambique disse hoje que os grupos que protagonizam ataques armados no norte do país usam uniforme do exército moçambicano e recorrem a "drones" para o reconhecimento dos seus alvos, mas estão a "perder terreno".

"Os terroristas envergam uniforme das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e usam 'drones' para o reconhecimento", afirmou Amade Miquidade.

Miquidade descreveu a atuação dos grupos armados que realizam incursões na província de Cabo Delgado, norte do país, quando respondia no parlamento a perguntas dos deputados da Assembleia da República (AR), sobre estratégias para o fim da violência naquela província do norte de Moçambique.